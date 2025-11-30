Евросоюз не стремится к урегулированию кризисной ситуации на Украине, так что в выигрыше будут те, кто выработает условия мира, а ЕС просто будет платить по счетам, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани. По его словам, которые приводит РИА Новости, Брюссель может бесконечно повторять свои принципиальные позиции, даже если они недостижимы, однако это не изменит ситуации.

Боюсь, что в этой истории Европейский союз окажется «рогоносцем истории». Потому что история пишется без него. Потому что те, кто определит условия мира, будут также теми, кто получит выгоду. А Европа, как всегда, оплатит счет, — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз должен срочно принять решение по замороженным активам России. Призыв главы украинского государства прозвучал на фоне крупнейшего скандала в стране, связанного с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики, и отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Также стало известно, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для Зеленского дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.