День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 10:22

Евросоюзу предрекли роль «рогоносца истории» и спонсора Украины

Депутат ЕП Мариани: ЕС будет оплачивать счет после воцарения мира на Украине

Тьерри Мариани Тьерри Мариани Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Евросоюз не стремится к урегулированию кризисной ситуации на Украине, так что в выигрыше будут те, кто выработает условия мира, а ЕС просто будет платить по счетам, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани. По его словам, которые приводит РИА Новости, Брюссель может бесконечно повторять свои принципиальные позиции, даже если они недостижимы, однако это не изменит ситуации.

Боюсь, что в этой истории Европейский союз окажется «рогоносцем истории». Потому что история пишется без него. Потому что те, кто определит условия мира, будут также теми, кто получит выгоду. А Европа, как всегда, оплатит счет, — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз должен срочно принять решение по замороженным активам России. Призыв главы украинского государства прозвучал на фоне крупнейшего скандала в стране, связанного с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики, и отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Также стало известно, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для Зеленского дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.

Евросоюз
Украина
мир
спонсоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон рискует оказаться «под колпаком» после инцидента в Карибском море
«Воспитал не одно поколение»: поклонница Шиловского о наследии актера
Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?
Скончался актер «Улицы разбитых фонарей»
Стало известно, где похоронят Шиловского
Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками
Большунов попытался оправдаться за свое поведение на этапе Кубка России
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 ноября: где сбои в России
Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля
Внучка Боярского опубликовала фото в купальнике в честь дня рождения
Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь
Южнокорейского наемника похоронили в Киеве
«Человек по 10 в день»: пленный украинец раскрыл масштабы бегства в ВСУ
Евросоюзу предрекли роль «рогоносца истории» и спонсора Украины
Командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом
На Западе предсказали, чем закончится коррупционный скандал на Украине
На маркетплейсах могут исчезнуть карнавальные маски с Безруковым
Беженец рассказал, во что ВСУ превратили его село во время оккупации
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.