Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 сентября 2025 в 17:43

Трамп сделал неожиданное признание по Украине и огорчился

Трамп: конфликт на Украине начался из-за ошибок руководства США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Украинский кризис начался из-за ошибок руководства США, заявил американский президент Дональд Трамп на Генеральной ассамблее ООН. Глава Белого дома отметил, что неустанно работает над урегулированием. По словам Трампа, он надеялся, что этот конфликт станет одним из семи, которые он планировал разрешить. Трансляцию ведет Fox News.

Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом [РФ Владимиром] Путиным, которые всегда были хорошими, — подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. Он объяснил, что в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске. Замминистра добавил, что не все в американских идеях устраивает Москву, но это вполне естественно.

Предприниматель Виктор Бут между тем выразил мнение, что Трамп «берет европейцев на понт» в вопросе конфликта на Украине. Он уверен, что не нужно обращать внимания на то, что говорит глава Белого дома, так как он всегда пытается «лавировать» между разными позициями. Вместо этого Бут призвал «следить за руками этого ловкого фокусника политического цирка».

