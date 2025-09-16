Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 08:47

«Идет от здравого смысла»: в России похвалили Трампа за позицию по Украине

Замглавы МИД России Рябков: позиция Трампа по Украине опирается на здравый смысл

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Подход президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине идет от здравого смысла, заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, в Вашингтоне понимают, что необходимо опираться прежде всего на договоренности, достигнутые в рамках саммита на Аляске.

Позиция американской администрации идет от здравого смысла. Те обсуждения и понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, — это задел, которым не просто нельзя пренебрегать, но на него необходимо опираться, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что не все в американских идеях устраивает Москву, но это вполне естественно. Однако то, что происходит сейчас, это, по мнению Рябкова, «задний ход», на который изо всех сил жмут противники урегулирования кризиса и лично Трампа.

Хотелось бы, чтобы этот белый шум, параноидальный, создаваемый этой европейской группой, не заглушал тот здравый смысл, который звучал и звучит из Вашингтона, — резюмировал представитель МИД.

Ранее Рябков заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США в трехстороннем формате в настоящее время невозможны. Причиной этому он назвал отсутствие конструктивной реакции со стороны Киева, в связи с чем для проведения саммита нет никаких оснований.

США
Украина
переговоры
Россия
