16 сентября 2025 в 05:45

В МИД России оценили необходимость трехстороннего саммита по Украине

Рябков: проведение саммита между Россией, Украиной и США пока невозможно

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Переговоры между Россией, Украиной и США в трехстороннем формате в настоящее время невозможны, заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. Причиной этому он назвал отсутствие конструктивной реакции со стороны Киева.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже исчерпывающе высказался по вопросу о потенциальных контактах с украинским лидером Владимиром Зеленским. В связи с этим, по словам дипломата, для проведения саммита нет никаких оснований.

Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате, — заявил Рябков.

Ранее президент США заявил, что у него кончается терпение в отношении украинского конфликта. Трамп обратил внимание, как смог урегулировать семь вооруженных противостояний, полагая, что с Украиной и Россией будет легко.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал не испытывать излишний оптимизм насчет дипломатического урегулирования украинского конфликта. Представитель Кремля подчеркивал, что переговоры не могут принести мгновенных результатов и ни у кого не должно быть иллюзий в отношении скорости решения кризиса.

