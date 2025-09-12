Песков предостерег от ношения «розовых очков» в урегулировании на Украине

Не следует испытывать излишний оптимизм по поводу дипломатического урегулирование украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, переговорный процесс не может принести мгновенных результатов, ни у кого не должно оставаться иллюзий относительно скорости решения кризиса, передает ТАСС.

Безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты, — сказал Песков.

Представитель Кремля также сослался на позицию президента США Дональда Трампа, который изначально допускал возможность быстрого урегулирования. Как отметил пресс-секретарь, американский лидер впоследствии пересмотрел свои взгляды и признал необходимость более длительного диалога.

Ранее Песков заявил, что переговоры представителей России и Украины по дипломатическому урегулированию конфликта в настоящий момент оказались поставлены на паузу. При этом он отметил, что коммуникационные каналы между сторонами по-прежнему остались, а переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться.