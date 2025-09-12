В Кремле раскрыли состояние российско-украинских переговоров

Переговоры представителей России и Украины по дипломатическому урегулированию конфликта в настоящий момент оказались поставлены на паузу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что коммуникационные каналы между сторонами по-прежнему остались, передает ТАСС.

Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее, можно говорить о паузе, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры между Россией и США развиваются быстро, однако Украина не является их основной темой. По его словам, Москва и Вашингтон активно продвигаются в проработке других важных вопросов.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что главные темы для урегулирования конфликта на Украине — это территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева. По его словам, именно эти два пункта являются ключевыми.