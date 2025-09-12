Празднование Дня города в Москве
Орбан раскрыл детали переговоров России и США

Орбан: украинский вопрос не является главной темой переговоров России и США

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Переговоры между Россией и США развиваются быстро, однако Украина не является основной темой, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Москва и Вашингтон активно продвигаются в проработке других важных вопросов.

Пока мы сосредоточены на конфликте на Украине, и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, «большие парни», которые ведут переговоры, ведут их не только об этом, — сказал он.

Ранее Орбан рассказал, что ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета. Он пояснил, что Евросоюз стремится связать государства «финансовыми узами».

До этого глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко выразил мнение, что Орбан сотрудничает со Службой внешней разведки России, о чем говорят его высказывания о разделе Украины на три части. По его мнению, только связанные с СВР лица делают подобные заявления.

