09 сентября 2025 в 23:15

«Связать узами»: Орбан раскрыл, как Евросоюз планирует использовать Украину

Орбан: ЕС хочет лишить страны суверенитета при помощи Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Patrick van Emst/IMAGO/Global Look Press

ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х. Он пояснил, что Евросоюз стремится связать государства «финансовыми узами».

ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог, чтобы связать нас всех финансовыми узами. Мы должны смотреть дальше поля битвы, на будущее самого Союза, — написал он.

Орбан также предположил, что Украину ждет раздел на три зоны в результате переговоров о гарантиях безопасности. Российская зона уже существует, а текущие дискуссии касаются лишь ее размеров и формата демилитаризованной зоны, напомнил он.

Ранее бывшие высокопоставленные европейские чиновники сообщили, что Евросоюз согласился на второстепенную роль в процессе урегулирования украинского конфликта. По их словам, ЕС сейчас «выглядит опасно раздробленным и слабым».

До этого издание Steigan информировало, что президент США Дональд Трамп ведет двойную политику в вопросе украинского конфликта. По мнению автора публикации, Белый дом параллельно обсуждает мирное урегулирование с Россией и убеждает европейские страны направить войска на территорию Украины.

Евросоюз
Украина
Орбан
Европа
