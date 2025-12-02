Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 19:52

Венгерский журналист раскрыл истинное отношение Орбана к ЕС

Венгерский журналист Штир: Будапешт видит, что политика ЕС ведет в тупик

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Венгрия еще в 2016 году предупреждала Евросоюз, что его внешняя политика ведет в тупик, однако тогда многие не восприняли это всерьез, рассказал NEWS.ru член Валдайского клуба венгерский журналист Габор Штир. По его словам, теперь европейцы это осознали, но менять что-то уже поздно.

И премьер-министр Венгрии Орбан, и глава МИД Петер Сийярто еще в 2016 году говорили, что европейская внешняя и миграционная политика ведет в тупик. В ответ их называли фашистами и расистами. Теперь все понимают, что это тупик, но уже поздно. Боюсь, и с украинской историей уже поздно, — пояснил репортер.

В Европе Орбана и Сийярто многие ненавидят, но даже там венгерская позиция становится все популярнее, добавил Штир. При этом сама Венгрия выступает не столько против ЕС, сколько против непоследовательного курса Брюсселя, считает он.

Венгерская внешняя политика не является ни пророссийской, ни антиевропейской. Тандем Орбана и Сийярто исходит исключительно из венгерских интересов, — подчеркнул журналист.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в мандате от Евросоюза для ведения переговоров с Москвой. Он подчеркнул, что Венгрия заботится только о национальных интересах, когда принимает решения.

Евросоюз
Венгрия
Орбан
Петер Сийярто
Дмитрий Горин
Д. Горин
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство Нидерландов сделало неожиданный шаг в отношении украинцев
Пенсионным накоплениям россиян нашли новое применение
Крупнейший китайский производитель отзывает тысячи машин из России
В России составили списки лыжников для участия в турнирах
Олимпийский чемпион потребовал исключить норвежцев из лыжных гонок
Дмитриев гулял с Уиткоффом в куртке с автографом Путина
Самарский футбольный клуб оказался должен почти 1 млрд рублей
ВСУ попытались атаковать российский регион
Стало известно, куда Уиткофф отправится после встречи с Путиным
Глава ЦБ назвала главный фактор адаптации России к санкциям
Рютте раскрыл, как НАТО будет решать вопрос Украины
Раскрыты жуткие подробности убийства ребенка кухонным топориком в Крыму
На Украине описали ситуацию на фронте для ВСУ
Военэксперт оценил филигранный удар российского БПЛА «Герань» в Вышгороде
Трамп сделал важное заявление о финансировании Украины
Простой и экономный рецепт закуски в лаваше: творог, огурец и специи
Лурье потребовала от ВС вернуть ей купленную у Долиной квартиру
НАТО предупредили о тонкой грани между миром и ядерной войной
Долина, поездки в Донбасс, дочь: как живет актриса Валентина Рубцова
Масштабный сбой зафиксирован в работе крупного банка
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.