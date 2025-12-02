Венгерский журналист раскрыл истинное отношение Орбана к ЕС

Венгрия еще в 2016 году предупреждала Евросоюз, что его внешняя политика ведет в тупик, однако тогда многие не восприняли это всерьез, рассказал NEWS.ru член Валдайского клуба венгерский журналист Габор Штир. По его словам, теперь европейцы это осознали, но менять что-то уже поздно.

И премьер-министр Венгрии Орбан, и глава МИД Петер Сийярто еще в 2016 году говорили, что европейская внешняя и миграционная политика ведет в тупик. В ответ их называли фашистами и расистами. Теперь все понимают, что это тупик, но уже поздно. Боюсь, и с украинской историей уже поздно, — пояснил репортер.

В Европе Орбана и Сийярто многие ненавидят, но даже там венгерская позиция становится все популярнее, добавил Штир. При этом сама Венгрия выступает не столько против ЕС, сколько против непоследовательного курса Брюсселя, считает он.

Венгерская внешняя политика не является ни пророссийской, ни антиевропейской. Тандем Орбана и Сийярто исходит исключительно из венгерских интересов, — подчеркнул журналист.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не нуждается в мандате от Евросоюза для ведения переговоров с Москвой. Он подчеркнул, что Венгрия заботится только о национальных интересах, когда принимает решения.