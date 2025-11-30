День матери
Сийярто ответил на критику европейских политиков

Сийярто: Венгрии не нужен мандат ЕС для диалога с Москвой

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Будапешт не нуждается в мандате от Евросоюза для ведения переговоров с Москвой, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X. Он подчеркнул, что Венгрия заботится только об интересах своей страны, когда принимает решения.

Читая разочарованные заявления провоенных европейских политиков <…>, я считаю, что необходимо устранить серьезное недоразумение. Нам, венграм, не нужно разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или кого-либо еще для каких-либо внешних переговоров, — сказано в публикации.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершилась. Диалог политиков продлился почти четыре часа. Переговоры прошли в пятницу, 28 ноября, в Москве. Путин поблагодарил Орбана за то, что он откликнулся на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Орбан в свою очередь заявил, что Венгрия готова стать местом встречи для переговоров по украинскому урегулированию. Премьер-министр подтвердил такую позицию в рамках встречи с Путиным в Кремле.

