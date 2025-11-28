День матери
28 ноября 2025 в 17:42

Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа

Виктор Орбан и Владимир Путин Виктор Орбан и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Владимир Герд/ ТАСС
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершилась, сообщает Кремль. Диалог политиков продлился почти четыре часа. Переговоры прошли в пятницу, 28 ноября.

Российская сторона приняла участие в беседе в составе главы МИД РФ Сергея Лаврова, зампредседателя правительства Александра Новака и помощника президента Юрия Ушакова. Венгрия взяла с собой на встречу министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Петера Сийярто, министра строительства и транспорта Яноша Лазара, а также главного советника Орбана по вопросам нацбезопасности Марцела Биро.

Путин поблагодарил Орбана за то, что он откликнулся на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии. Глава государства отметил, что будет рад видеть Будапешт в качестве площадки для переговоров.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия готова стать местом встречи для переговоров по украинскому урегулированию. Премьер-министр обозначил такую позицию в рамках встречи с Путиным в Кремле.

