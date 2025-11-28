Венгрия предложила площадку для переговоров по Украине Орбан: Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он обозначил эту позицию на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает РИА Новости.

Наша сегодняшняя встреча дает возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров. Мы готовы оказывать содействие успешному завершению этого процесса, — заключил Орбан.

Ранее стало известно, что администрация США сохраняет в строгой тайне обновленную версию плана урегулирования конфликта на Украине, разработанную совместно с Киевом. Тем временем европейские дипломаты недовольны отсутствием доступа к документу, что, по их мнению, является «беспрецедентной ситуацией с дипломатической точки зрения».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет раскрывать все детали возможных параметров урегулирования на Украине. Он также сослался на призыв Путина к дальнейшему обсуждению этих вопросов.