В Европе пожаловались на США в связи с обновленным мирным планом по Украине Politico: США скрывают обновленный план по Украине от европейских партнеров

Американская администрация сохраняет в строгой тайне обновленную версию плана урегулирования конфликта на Украине от ЕС, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатический источник. Европейские чиновники крайне недовольны отсутствием доступа к документу, который был доработан Вашингтоном совместно с Киевом, говорится в материале.

Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет этой информации, — сказал журналистам собеседник.

По словам европейского дипломата, содержание проекта намеренно скрывается для предотвращения повторного медийного ажиотажа, аналогичного тому, что вызвала утечка предыдущего 28-пунктового плана. Прежний американский документ вызвал критику как со стороны Киева, так и европейских партнеров.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что любые красные линии команды президента Украины Владимира Зеленского по пунктам мирного плана США не имеют никакого отношения к интересам самих украинцев. Он назвал циничной ложью слова местных властей о том, что простые украинцы «очень хотят воевать» и «не позволят заключить мир».