«Циничная ложь»: Медведчук о красных линиях Киева по мирному плану США Медведчук: красные линии Киева по плану США не связаны с интересами украинцев

Любые красные линии команды президента Украины Владимира Зеленского по пунктам мирного плана США не имеют никакого отношения к интересам самих украинцев, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В своей авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру» он назвал циничной ложью слова местных властей о том, что простые украинцы «очень хотят воевать» и «не позволят заключить мир».

Все красные линии украинского мирного плана, о которых говорит команда нелегитимного Зеленского, в реальности не имеют никакого отношения к интересам украинского народа. Все разговоры о том, что простые украинцы очень хотят воевать, <...> являются циничной ложью, — подчеркнул Медведчук.

По его мнению, «озабоченность» украинским вопросом как у Зеленского, так и у многих западных политиков — «показная, фальшивая». Он отметил, что главный вопрос, на который коллективный Запад не имеет четкого ответа, заключается в том, будет ли НАТО двигаться на восток, или нет.

И вокруг этого, а вовсе не вокруг существования украинского государства ломаются дипломатические копья, разрушаются города и погибают люди, — резюмировал политик.

Ранее Медведчук заявил, что на Украине рассматривают возможность эвакуации населения из Киева, Харькова и Одессы из-за рисков отсутствия отопления в зимний период. Он уточнил, что системы энергоснабжения, газоснабжения и городская инфраструктура находятся в катастрофическом состоянии.