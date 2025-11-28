День матери
Песков: Кремль не будет раскрывать все детали урегулирования на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кремль не будет раскрывать все возможные детали параметров урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, шла ли речь в заявлении главы государства Владимира Путина о прекращении боевых действий после ухода ВСУ с занимаемых территорий только о Донбассе или о Херсонской и Запорожской областях тоже, сообщает РИА Новости.

Все детали мы сейчас не будем называть, и, собственно, президент вчера к этому призвал. Все это будет обсуждаться, — сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что в результате переговорного процесса будет определено, какие именно страны должны признать сложившиеся по итогам спецоперации территориальные реалии между Россией и Украиной. Так он прокомментировал слова Путина о важности правового признания территориальных вопросов ключевыми мировыми игроками.

До этого президент России заявил, что стране нужно признание ее новых территорий мировым сообществом, но не Украиной. Путин объяснил, что в случае признания основными международными игроками российских территорий любое нарушение договоренностей будет считаться нападением на РФ «со всеми вытекающими ответными мерами».

