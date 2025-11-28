Какие именно страны должны признать сложившиеся по итогам спецоперации территориальные реалии между Россией и Украиной, будет определено в результате переговорного процесса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о важности правового признания территориальных вопросов ключевыми мировыми игроками, передает ТАСС.

Это все предстоит определить в ходе переговоров. <...> Не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком публичном мегафонном формате, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Также он высказался о заявлении Путина касательно юридической невозможности прийти к соглашению с Украиной на данный момент. По словам Пескова, у украинского президента Владимира Зеленского есть проблемы с легитимностью в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать конституцию.

Ранее президент России заявил, что стране нужно признание ее новых территорий мировым сообществом, но не Украиной. Путин объяснил, что в случае признания основными международными игроками российских территорий любое нарушение договоренностей будет считаться нападением на РФ «со всеми вытекающими ответными мерами».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко выразил мнение, что на сегодняшний день Украина не имеет никакого плана урегулирования конфликта. Парламентарий объяснил это тем, что Зеленский совершенно не хочет мира, поскольку у него и его друзей «и так все хорошо».