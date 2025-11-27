День матери
27 ноября 2025 в 18:16

«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества

Путин заявил, что России нужно международное признание ее новых территорий

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
России нужно признание ее новых территорий мировым сообществом, но не Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию. Он напомнил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области находятся под российским суверенитетом. Выступление главы государства опубликовано на Rutube-канале Кремля.

Нам, конечно, нужно это признание, но не от Украины, — подчеркнул Путин.

Он объяснил, что в случае признания основными международными игроками российских территорий любое нарушение договоренностей будет считаться нападением на РФ «со всеми вытекающими ответными мерами». Совершенно иной ситуацией, по словам Путина, является восприятие подобных действий как попытки вернуть территорию, которую считают принадлежащей Украине.

Ранее российский лидер сообщил, что на левобережье реки Оскол ВС РФ заблокированы 15 батальонов ВСУ общей численностью около 3500 военнослужащих, некоторые из них «выглядят как бомжи». Путин добавил, что украинские бойцы пребывают в таком состоянии уже несколько недель.

До этого Путин заявил, что признание суверенитета России над Донбассом и Крымом является одним из ключевых моментов переговоров с США. По словам главы государства, это и должно быть предметом обсуждения.

Владимир Путин
Украина
Россия
территории
