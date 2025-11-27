«Выглядят как бомжи»: Путин рассказал о состоянии ВСУ на передовой Путин: некоторые солдаты ВСУ на левом берегу Оскола выглядят как бомжи

На левобережье реки Оскол российскими войсками заблокированы 15 батальонов ВСУ общей численностью около 3500 военнослужащих, некоторые из них «выглядят как бомжи», заявил президент России Владимир Путин в ответе на вопросы журналистов на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. Как передает пресс-служба Кремля, в ходе пресс-конференции лидер РФ добавил, что украинские военные пребывают в таком состоянии уже несколько недель.

На левом берегу реки Оскол заблокированы еще 15 батальонов, это 3500 человек. Некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи. Это не шутка. <...> Они в таком состоянии находятся не одну неделю, — указал лидер РФ.

До этого Путин отмечал, что Волчанск практически полностью перешел под контроль российских вооруженных сил. По его словам, на этом направлении действуют военнослужащие группировки «Север».

Президент также сообщил о полном окружении российскими подразделениями Красноармейска и Димитрова. Он отметил, что в районе Красноармейска противник несет потери в наиболее боеспособных частях.