27 ноября 2025 в 17:31

«Выглядят как бомжи»: Путин рассказал о состоянии ВСУ на передовой

Путин: некоторые солдаты ВСУ на левом берегу Оскола выглядят как бомжи

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
На левобережье реки Оскол российскими войсками заблокированы 15 батальонов ВСУ общей численностью около 3500 военнослужащих, некоторые из них «выглядят как бомжи», заявил президент России Владимир Путин в ответе на вопросы журналистов на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. Как передает пресс-служба Кремля, в ходе пресс-конференции лидер РФ добавил, что украинские военные пребывают в таком состоянии уже несколько недель.

На левом берегу реки Оскол заблокированы еще 15 батальонов, это 3500 человек. Некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи. Это не шутка. <...> Они в таком состоянии находятся не одну неделю, — указал лидер РФ.

До этого Путин отмечал, что Волчанск практически полностью перешел под контроль российских вооруженных сил. По его словам, на этом направлении действуют военнослужащие группировки «Север».

Президент также сообщил о полном окружении российскими подразделениями Красноармейска и Димитрова. Он отметил, что в районе Красноармейска противник несет потери в наиболее боеспособных частях.

