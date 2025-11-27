День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:55

В Раде объяснили, почему Зеленский обрубил разработку мирного плана

Депутат Рады Гончаренко: Украина не имеет плана урегулирования из-за Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Keystone Press Agency/Global Look Press
На сегодняшний день Украина не имеет никакого плана урегулирования конфликта в стране, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Парламентарий объяснил это тем, что президент Владимир Зеленский совершенно не хочет мира. По его мнению, у главы государства и его друзей и так «все хорошо».

А где мирный план Украины? Мирный план Зеленского? Чего мы ничего не писали и не предлагали? <…> Дело в том, что нашего плана нет, поэтому и появляются другие... Потому что, может, Зеленский не очень хочет мира, потому что у его друзей все хорошо? — задался вопросом Гончаренко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство Украины в текущих условиях вряд ли способно одержать победу на выборах без использования подтасовок. Он вспомнил о высказывании руководителя СССР Иосифа Сталина. Как отметил глава государства, неважно, кто голосует, важно, кто считает.

Как считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, желание Зеленского не отдавать Донбасс ради победы на выборах является лишь частью его актерской игры. По его мнению, украинский лидер таким образом пытается отсрочить неизбежное для него поражение.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
переговоры
Верховная рада
