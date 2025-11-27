«Почти невозможно»: Путин высказался о подтасовках Украины на выборах Путин усомнился в способности Украины победить на выборах без подтасовок

Руководство Украины в текущих условиях вряд ли способно одержать победу на выборах без использования подтасовок, заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Он также вспомнил о высказывании руководителя СССР Иосифа Сталина о тонкостях подсчетов при голосовании.

В условиях сегодняшнего дня действующему политическому руководству Украины трудно рассчитывать на победу без подтасовок. Почти невозможно, я так думаю. Хотя, конечно, как Сталин говорил, неважно, кто там голосует, важно, кто считает, — сказал Путин.

Российский лидер также заявил, что подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, поскольку оно нелегитимно. По его словам, правительство республики допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на президентские выборы, после чего глава государства Владимир Зеленский утратил свой статус.

Что касается проекта плана по Украине, то его необходимо перевести «на дипломатический язык», считает Путин. По его словам, пока некоторые пункты документа звучат смешно.