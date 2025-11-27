День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:41

«Почти невозможно»: Путин высказался о подтасовках Украины на выборах

Путин усомнился в способности Украины победить на выборах без подтасовок

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Руководство Украины в текущих условиях вряд ли способно одержать победу на выборах без использования подтасовок, заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Он также вспомнил о высказывании руководителя СССР Иосифа Сталина о тонкостях подсчетов при голосовании.

В условиях сегодняшнего дня действующему политическому руководству Украины трудно рассчитывать на победу без подтасовок. Почти невозможно, я так думаю. Хотя, конечно, как Сталин говорил, неважно, кто там голосует, важно, кто считает, — сказал Путин.

Российский лидер также заявил, что подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, поскольку оно нелегитимно. По его словам, правительство республики допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на президентские выборы, после чего глава государства Владимир Зеленский утратил свой статус.

Что касается проекта плана по Украине, то его необходимо перевести «на дипломатический язык», считает Путин. По его словам, пока некоторые пункты документа звучат смешно.

Россия
Владимир Путин
Иосиф Сталин
Украина
выборы
фальсификации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обозначил приоритеты миграционной политики России
Путин рассказал о положении ВС России в Запорожье
Яблочно-сырные канапе: простая и эффектная закуска за 10 минут
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп унизил Мерца с украинским планом
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.