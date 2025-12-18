Милонов хочет запретить россиянам дарить друг другу алкоголь

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов назвал традицию дарить алкогольные напитки «неприличной» и «устаревшим поверьем», передает корреспондент NEWS.ru. Комментируя инициативу коллеги по Госдуме Андрея Свинцова о введении штрафов за дарение спиртного, парламентарий отметил, что лично для него и многих депутатов такой запрет пройдет незамеченным, так как они принципиально не употребляют алкоголь и не принимают его в качестве презентов.

Сам не пью принципиально и уверен, что многие мои коллеги также в рот эту гадость не берут. Лично я, находясь в комитете по делам семьи, у меня одни женщины в комитете, поэтому из подарков я сам лично приношу лишь вкусные эклеры из пекарни неподалеку от дома, — поделился Милонов.

В качестве примера приличных подарков он привел православные календари и иконы, отметив, что сам хранит памятную икону святого Виталия, подаренную ему Леонидом Слуцким. Милонов также посоветовал россиянам без сожаления отправлять любые подаренные бутылки «на помойку», так как алкоголь является «недружественным» для здорового общества продуктом.

Ранее депутат заявил, что термин «корпоратив» пора исключить из употребления и заменить его на «сочельник». Он подчеркнул, что предновогодние встречи коллективов стоит сохранить, поскольку они являются важной национальной традицией и способствуют укреплению связей между сотрудниками.