12 декабря 2025 в 18:24

Милонов предложил замену «корпоративу»

Депутат Милонов предложил запретить слово корпоратив и заменить его на сочельник

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Термин «корпоратив» следует исключить из употребления и заменить его на «сочельник», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «Осторожно Медиа». Он подчеркнул, что предновогодние встречи коллективов стоит сохранить, поскольку они являются важной национальной традицией и способствуют укреплению связей между сотрудниками.

Нам нравится наша национальная традиция — перед Новым годом с родным, любимым коллективом, Любочкой из бухгалтерии, Людочкой из кадров сесть за стол, отметить по-человечески, по-нормальному: с оливье, мимозой, заливной рыбой — наступающий праздник Нового года, — прокомментировал Милонов.

Также депутат выразил недовольство проведением дорогостоящих мероприятий с участием иностранных артистов, назвав их «бездумными полетами». Он особенно раскритиковал приезд таких знаменитостей, как Робби Уильямс и Леди Гага, на подобные вечеринки. Милонова также возмутили предложения отказаться от новогодних корпоративов в рабочих коллективах.

Ранее эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк поделился советами по поведению на корпоративных мероприятиях. Он отметил, что на таких встречах не принято обсуждать рабочие вопросы и лучше отказаться от алкоголя. По мнению эксперта, важно спокойно воспринимать поведение других и не принимать близко к сердцу чужие слова. Корпоратив, по его словам, может стать возможностью для новых полезных знакомств.

