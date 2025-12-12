Эксперт по этикету рассказал, можно ли обсуждать работу на корпоративе

На корпоративных мероприятиях не принято обсуждать рабочие вопросы, рассказал LIFE.ru эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк. Он отметил, что на таких мероприятиях лучше отказаться от алкоголя.

Зачастую, когда человек перебирает на корпоративном мероприятии, язык, как говорится, развязывается, и начинается нелицеприятное общение. Высказать наконец-то этой бухгалтерше или начальнику склада все, что ты о нем думаешь, — это не самая хорошая идея, — рассказал Кобелюк.

Эксперт посоветовал спокойно воспринимать поведение других — не принимать близко к сердцу чужие слова и позволить себе отдохнуть. По его мнению, корпоратив также может принести новые полезные знакомства.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева рассказала, что на корпоративе не следует злоупотреблять алкоголем, ведь спиртное вкупе с праздничной атмосферой может привести к неловким и даже опасным ситуациям. Кроме того, нужно учесть дресс-код и соблюдать базовые правила поведения за столом.