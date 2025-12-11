Эксперты по этикету перечислили одежду, неприемлемую для перелетов

Пляжная одежда и обувь неуместны на борту самолета, сообщили Daily Mail стилист Карин Лаудорф, педагоги по деловому этикету Лора Акано и Лора Виндзор. Проблемы могут представлять шляпы с широкими полями, шлепанцы и футболки без рукавов.

Очень большие шляпы могут быть непрактичны в ограниченном пространстве, а именно — у выхода на посадку или в самолете, — объяснила Лаудорф.

Также не подойдут тапки и пижамы, они покажут другим пассажирам «отсутствие гордости за свою презентабельность». Неопрятный внешний вид и духи с резким запахом будут неприятны окружающим. Виндзор призвала во время полета не класть ноги на подлокотники и не ходить по самолету босиком.

Ранее стилист Анастасия Подрезкова заявила, что в гардероб этой зимой следует добавить джинсы клеш, спортивный и брючный костюмы, универсальное платье, рубашку, лонгслив и футболку. Для активных прогулок в морозы эксперт посоветовала надевать пуховик. В качестве самой комфортной и теплой обуви она порекомендовала угги или дутики. А для выхода в свет или на работу лучше выбрать сапоги, например жокейские, казаки или с широким голенищем в гармошку. Зимой важно не забывать о шапках, шарфах и манишках, подытожила стилист.