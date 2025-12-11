Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:53

Эксперты по этикету перечислили одежду, неприемлемую для перелетов

Daily Mail: пижамы, шлепанцы и резкие духи неприемлемы для перелетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пляжная одежда и обувь неуместны на борту самолета, сообщили Daily Mail стилист Карин Лаудорф, педагоги по деловому этикету Лора Акано и Лора Виндзор. Проблемы могут представлять шляпы с широкими полями, шлепанцы и футболки без рукавов.

Очень большие шляпы могут быть непрактичны в ограниченном пространстве, а именно — у выхода на посадку или в самолете, — объяснила Лаудорф.

Также не подойдут тапки и пижамы, они покажут другим пассажирам «отсутствие гордости за свою презентабельность». Неопрятный внешний вид и духи с резким запахом будут неприятны окружающим. Виндзор призвала во время полета не класть ноги на подлокотники и не ходить по самолету босиком.

Ранее стилист Анастасия Подрезкова заявила, что в гардероб этой зимой следует добавить джинсы клеш, спортивный и брючный костюмы, универсальное платье, рубашку, лонгслив и футболку. Для активных прогулок в морозы эксперт посоветовала надевать пуховик. В качестве самой комфортной и теплой обуви она порекомендовала угги или дутики. А для выхода в свет или на работу лучше выбрать сапоги, например жокейские, казаки или с широким голенищем в гармошку. Зимой важно не забывать о шапках, шарфах и манишках, подытожила стилист.

этикет
одежда
обувь
стилисты
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 50 человек пострадали от утечки газа в поезде
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.