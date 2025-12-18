Новый год-2026
Россиянин хотел решить спор по недвижимости двойным убийством

Краснодарец заложил бомбу под машину родных и получил 12 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Краснодара получил 12 лет колонии строгого режима после того, как попытался убить своих родственников, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. Причиной стал конфликт из-за недвижимости.

По данным следствия, 50-летний краснодарец приобрел самодельное взрывное устройство и попытался подложить его под автомобиль, на котором передвигались родственники. Однако его плану помешали камеры видеонаблюдения — один из родственников заметил подозрительные действия, обнаружил взрывчатку и вызвал полицию. До этого он также облил роллетные ворота частного дома родственников горючей жидкостью и поджег их. Ущерб владельцам составил более 106 тыс. рублей.

До этого в Туле задержали мужчину, который подозревается в минировании дома местного бизнесмена. Следователи считают, что на преступление он пошел из-за личной неприязни. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем появилась информация, что киллер Андрей Артюхин, планировавший убийство петербургского адвоката Виктора Патрушева, отправится в зону проведения СВО. В феврале 2024 года он застрелил не адвоката, а его водителя.

