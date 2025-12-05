Россиянин пытался взорвать бизнесмена

В Туле задержали мужчину, который подозревается в минировании дома местного бизнесмена, передает региональное СУ СК России. Инцидент произошел 25 сентября 2023 года на улице Тургеневской.

По данным ведомства, тогда неизвестный прикрепил гранату к ручке входной двери частного дома. Когда владелец открыл дверь, сработало взрывное устройство. Никто в результате происшествие не пострадал. Пошел на преступление он из-за личной неприязни. Возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей.

Тем временем задержан мужчина, которого подозревают в убийстве мужа матери в Москве. Двое злоумышленников ворвались в квартиру и напали на супружескую пару, мужчина погиб от множественных ножевых ранений.

До этого суд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Сергея Н. по обвинению в убийстве мигранта в 2003 году. Он входил в состав группировки неонациста Алексея Воеводина и работал бригадиром по ремонту железнодорожных путей. Своей вины мужчина не признал и в суде просил о мере пресечения в виде запрета определенных действий.