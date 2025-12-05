ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 19:57

Россиянин пытался взорвать бизнесмена

СК: арестован подозреваемый в минировании двери предпринимателя в Туле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Туле задержали мужчину, который подозревается в минировании дома местного бизнесмена, передает региональное СУ СК России. Инцидент произошел 25 сентября 2023 года на улице Тургеневской.

По данным ведомства, тогда неизвестный прикрепил гранату к ручке входной двери частного дома. Когда владелец открыл дверь, сработало взрывное устройство. Никто в результате происшествие не пострадал. Пошел на преступление он из-за личной неприязни. Возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей.

Тем временем задержан мужчина, которого подозревают в убийстве мужа матери в Москве. Двое злоумышленников ворвались в квартиру и напали на супружескую пару, мужчина погиб от множественных ножевых ранений.

До этого суд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Сергея Н. по обвинению в убийстве мигранта в 2003 году. Он входил в состав группировки неонациста Алексея Воеводина и работал бригадиром по ремонту железнодорожных путей. Своей вины мужчина не признал и в суде просил о мере пресечения в виде запрета определенных действий.

убийства
происшествия
Тула
минирования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идем государству на помощь»: Resident Network Club о бизнес-патриотизме
В Минцифры придумали, как «упростить жизнь» водителям
Путина накормили бульоном из моринги и фаршированными сморчками
Травлю артистов в Сети могут запретить: что сказали звезды, кто против
Хинштейн сравнил курское село с Брестской крепостью
Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину
Ювелирная атака «Искандеров», дело Долиной набирает обороты: что дальше
Россиянин пытался взорвать бизнесмена
«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области
Угонщик потерпел фиаско и уснул в автомобиле
Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем
Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть
«Наша идея — многообразие народов РФ»: дизайнер одежды о философии бренда
Сальдо рассказал, к чему приведет коррупционный скандал на Украине
Раскрыт «гонорар» Мадуро за уход с поста президента
Белый дом добавил газету The Washington Post на доску позора
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Мужчина попал под суд из-за многолетних оскорблений госслужащих
«Каждый рубль дает эффект»: назван главный драйвер развития Херсонщины
Российский паспорт, православие, Mortal Kombat: чем известен актер Тагава
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.