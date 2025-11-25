Пытавшийся убить адвоката киллер отправится на СВО Планировавший убийство адвоката Патрушева отправится в зону СВО по решению суда

Киллер Андрей Артюхин, планировавший убийство петербургского адвоката Виктора Патрушева, отправится в зону проведения СВО, передает 78.ru. Соответствующее решение во вторник, 25 ноября, принял Выборгский районный суд.

В феврале 2024 года Артюхин выстрелил в 42-летнего водителя из пистолета Макарова, целясь в затылок. По ошибке киллер принял водителя за адвоката Виктора Патрушева. Пострадавший скончался в больнице через два дня после покушения.

Покушение готовилось более полугода. За выполнение «заказа» Артюхину обещали 5 млн рублей. Выборгский районный суд рассмотрел ходатайство подсудимого. Артюхин пожелал подписать контракт с Министерством обороны РФ, заявив о готовности «пролить свою кровь».

Защита поддержала ходатайство клиента, в то время как сторона потерпевших выразила несогласие. Обвинение попросило отложить заседание, чтобы разобраться в оформлении документов, связанных со службой подсудимого. Адвокат Артюхина возразил против переноса, утверждая, что все бумаги оформлены корректно, а технические недочеты не ставят под сомнение их законность. В итоге суд приостановил рассмотрение дела и разрешил направить фигуранта на службу.

