02 ноября 2025 в 20:34

Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО

Замминистра молодежной политики Тульской области Асташкин отправится на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Замминистра молодежной политики Тульской области Сергей Асташкин отправится добровольцем в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального правительства. По его словам, участие в СВО стало для него осознанным выбором после событий в Курской области.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что замминистра принял «настоящее мужское» решение, заключив контракт с вооруженными силами и встав на защиту Отечества. Он добавил, что уважает этот выбор, и пожелал успешного выполнения всех боевых задач.

Ждем вас домой с победой! — подчеркнул глава региона.

Асташкин занимал пост замминистра молодежной политики с сентября прошлого года. Всего он проработал в правительстве Тульской области пять лет.

Ранее треш-блогер Юлия Финесс (настоящая фамилия — Максимовская), известная провокационным поведением, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить ее в зону специальной военной операции на Украине. Девушка заявила, что хочет «отправиться на фронт и отдать долг Родине». Она прикрепила несколько скриншотов, согласно которым обращение к главе государства было зарегистрировано системой.

СВО
Тульская область
Дмитрий Миляев
министры
