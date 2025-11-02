Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО

Замминистра молодежной политики Тульской области Сергей Асташкин отправится добровольцем в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального правительства. По его словам, участие в СВО стало для него осознанным выбором после событий в Курской области.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что замминистра принял «настоящее мужское» решение, заключив контракт с вооруженными силами и встав на защиту Отечества. Он добавил, что уважает этот выбор, и пожелал успешного выполнения всех боевых задач.

Ждем вас домой с победой! — подчеркнул глава региона.

Асташкин занимал пост замминистра молодежной политики с сентября прошлого года. Всего он проработал в правительстве Тульской области пять лет.

