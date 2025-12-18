Новый год-2026
18 декабря 2025 в 18:04

Лукашенко раскрыл главный интерес Вашингтона на Украине

Лукашенко: США прежде всего заинтересованы в редкоземельных металлах на Украине

Соединенным Штатам на Украине прежде всего нужны редкоземельные металлы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канал БелТА. По его словам, таким образом Вашингтон рассчитывает «протолкнуть» свой бизнес в эту сферу.

Они знают, что им нужно и от Венесуэлы — мы обсуждали много эту проблему, — и от России, и от Украины. Прежде всего редкоземельные металлы — по Украине. Они проталкивают свой бизнес, они экономику проталкивают свою, — отметил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер сообщал, что российский ракетный комплекс «Орешник» заступает на боевое дежурство. Глава государства отметил, что вооружение находится в республике с 17 декабря. Он добавил, что первые позиции для комплекса уже оборудованы в Белоруссии. Президент республики также оценил важность стратегического сотрудничества с Россией в сфере вооружений на случай обострения конфликтов.

Белоруссия
Александр Лукашенко
интересы
США
Украина
металлы
Самое популярное
