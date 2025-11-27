День матери
27 ноября 2025 в 18:37

Путин обозначил приоритеты миграционной политики России

Путин: миграционная политика России должна обеспечивать интересы граждан

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Обеспечение интересов российских граждан и экономики является ключевой задачей миграционной политики, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита ОДКБ в Бишкеке. Он подчеркнул важность как надежной защиты интересов коренного населения, так и подготовки граждан Киргизии, включая владение русским языком.

И для нас, и для Кыргызстана очень важно все делать и в области миграционной политики: чтобы и в России все было бы надежно с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан и нашей экономики, — сказал глава государства.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила о запуске первых 12 пунктов миграционного контроля в крупнейших аэропортах России. По ее информации, они размещены в московском авиационном узле, воздушных гаванях Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов.

Кроме того, начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции МВД России Алексей Гасак сообщил, что с начала 2025 года для более 160 тыс. иностранцев был ограничен въезд в РФ благодаря принятым мерам. Полковник полиции добавил, что в ведомстве также пресекают попытки въезда граждан других государств под измененными персональными данными.

