24 ноября 2025 в 20:05

В МВД рассказали, сколько иностранцев не пустили в Россию

МВД: с начала года въезд в Россию закрыли более 160 тыс. инстранцев

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С начала 2025 года благодаря принятым в МВД России мерам для более 160 тыс. иностранцев был ограничен въезд в РФ, рассказал в эфире программы на радио «Милицейская волна» начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции миграционной службы МВД России полковник полиции Алексей Гасак. По его словам, в ведомстве также пресекают попытки въезда граждан других стран под измененными именами и фамилиями.

МВД России проводится значительная работа, направленная на усиление контроля за пребыванием иностранцев и на пресечение их незаконного въезда на территорию России. Благодаря принятым в текущем году мерам <…> ограничен въезд на территорию России более 160 тыс. иностранцев, — пояснил Гасак.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что более 128 тыс. нарушений миграционного законодательства выявили МВД и ФСБ во время операции «Нелегал-2025». Ведомства также приняли свыше 19 тыс. решений о выдворении и депортации иностранцев за пределы России.

Также стало известно, что правоохранители задержали шесть женщин по делу о незаконной миграции в Иркутской области. Подозреваемые незаконно легализовали свыше 1,5 тыс. граждан стран Центральной Азии.

