Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 09:29

Озвучены итоги операции «Нелегал-2025» по мигрантам

МВД сообщило о депортации 19 тысяч мигрантов при операции «Нелегал-2025»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили МВД и ФСБ во время операции «Нелегал-2025», сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ведомства также приняли свыше 19 тысяч решений о выдворении и депортации иностранцев за пределы России.

Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации, — отметила Волк.

Проверки проводились в местах проживания, работы и обучения иностранцев. Решения о выдворении выносились по итогам административных производств и передавались для исполнения территориальным подразделениям ведомства.

Правоохранители возбудили около 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с незаконной миграцией. Еще 1,5 тысячи дел завели по другим преступлениям: от оборота наркотиков и оружия до незаконного пересечения границы, а также по эпизодам экстремистского и террористического характера.

Выявлено 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 — в межгосударственном розыске и 37 — в международном розыске, — добавила Волк.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали шесть женщин по делу о незаконной миграции в Иркутской области. Подозреваемые незаконно легализовали свыше 1,5 тыс. граждан стран Центральной Азии.

МВД
ФСБ
мигранты
Ирина Волк
депортации
нелегалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка задушила младенца, положила в сумку и спрятала в диван
В Совфеде придумали, как ускорить строительство дорог в регионах
Еще один полк в России получил наименование «гвардейский»
«Добьет изнутри»: Захарова предупредила о рисках вступления Украины в ЕС
Российская компания продаст за 250 млрд рублей «химическое сердце» Башкирии
Россиянку отправят в колонию за госизмену
Гладков внезапно отменил все публичные мероприятия по Белгородской области
В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вспышки опасного вируса
Олень рогами убил свою хозяйку
Здание администрации в российском городе хотели поджечь коктейлем Молотова
В Пулково подправили «мозги» иностранной технике
Озвучены итоги операции «Нелегал-2025» по мигрантам
В Ростех назвали боеприпас, который уничтожает неуязвимые для дронов цели
Тысячи жителей Курской области остались без света после атаки на подстанцию
В Японии опровергли один запрет для российских самолетов
«Опасные метастазы»: в СВР указали на подъем нацизма в Европе и на Украине
В Южной Корее военный подорвался на мине
Нереально нежная курица в йогуртовом маринаде: тает во рту!
ВСУ совершили логистический «суицид» решением выйти к Красному Лиману
В ФСБ показали кадры задержания пытавшегося отравить офицера агента Киева
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.