Озвучены итоги операции «Нелегал-2025» по мигрантам МВД сообщило о депортации 19 тысяч мигрантов при операции «Нелегал-2025»

Более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили МВД и ФСБ во время операции «Нелегал-2025», сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ведомства также приняли свыше 19 тысяч решений о выдворении и депортации иностранцев за пределы России.

Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации, — отметила Волк.

Проверки проводились в местах проживания, работы и обучения иностранцев. Решения о выдворении выносились по итогам административных производств и передавались для исполнения территориальным подразделениям ведомства.

Правоохранители возбудили около 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с незаконной миграцией. Еще 1,5 тысячи дел завели по другим преступлениям: от оборота наркотиков и оружия до незаконного пересечения границы, а также по эпизодам экстремистского и террористического характера.

Выявлено 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 — в межгосударственном розыске и 37 — в международном розыске, — добавила Волк.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали шесть женщин по делу о незаконной миграции в Иркутской области. Подозреваемые незаконно легализовали свыше 1,5 тыс. граждан стран Центральной Азии.