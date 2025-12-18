«Вы просили, я выпустил»: Лукашенко высказался о помиловании 123 человек Лукашенко ответил на критику после помилования сотни осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавнее освобождение группы заключенных и признал, что некоторым из них оставалось сидеть в заключении несколько месяцев. Выступая на VII Всебелорусском народном собрании, он подчеркнул, что подвергался критике за это решение. Трансляцию выступления вело агентство БелТА.

Но, ребята, вы меня просили, я выпустил. Но они же правы, два месяца оставалось. Не просите, — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко подписал указы о помиловании 123 человек, осужденных за терроризм, экстремизм и шпионаж. Решение было принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, американская сторона обещала в обмен на это снять санкции с калийной отрасли. Также Лукашенко принял решение на фоне просьб глав других государств для ускорения позитивной динамики во взаимоотношениях.

До этого белорусский лидер признался, что ему нравятся действия Трампа. С таким заявлением глава государства выступил в ходе встречи с представителями команды президента США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Он напомнил о мнении, что глава Белого дома якобы любит лесть, но подчеркнул, что говорит об этом «не ради лести».