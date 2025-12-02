Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 19:33

В Госдуме призвали провести амнистию для одной категории людей

Депутат Милонов: обманутых мошенниками пожилых людей нужно амнистировать

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пожилым людям, которых обманули мошенники, нужно объявить амнистию после окончания СВО, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, которые передает LIFE.ru, руководство страны должно проявит милость к таким людям.

В более сложных ситуациях — поджоги машин, отделов полиции — закон предусматривает вообще очень тяжелые наказания, но пенсионерам дается минимальное. Я очень надеюсь, что, может быть, после окончания СВО будет объявлена амнистия этим людям, и руководство страны проявит милость к ним, — заявил Милонов.

Ранее сегодня, 2 декабря, Милонов предложил повторно подтверждать через 10 дней сделку с недвижимостью. По его словам, это поможет гражданам, действующим под влиянием аферистов, осознать свои действия и избежать потери имущества.

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной. Жилье осталось в собственности артистки. Соответствующие решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда инстанция признала законными. Речь идет о квартире, которую певица потеряла из-за действий телефонных мошенников.

Виталий Милонов
Госдума
депутаты
власти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто состояние крымчанки и ее сына после нападения с кухонным топориком
РФ покарала Украину, жесткий ответ за Новороссийск: что будет дальше
Стало известно, с чего началась встреча Путина и Уиткоффа
«Человек неправ»: Самойлов объяснил скандальные высказывания звезд об СВО
Стало известно о смерти известной вдовы нигерийского принца
«Кризиса нет»: что будет с рублем в 2026 году
Силуанов раскрыл, как скажется повышение НДС
Ждать ли нам киберапокалипсиса в 2026 году, что это такое, как спастись?
Венгерский журналист раскрыл истинное отношение Орбана к ЕС
В Москве прошел Национальный инвестиционно-строительный форум
Путин начал переговоры с американской делегацией по украинскому кризису
Политолог ответил, какая власть на Украине может устроить США
Появились первые кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Российские туристы оказались в зоне эпидемии на Кубе
На «Госуслугах» добавили возможность оформить один документ
Путин раскрыл особое значение Красноармейска
В Госдуме призвали провести амнистию для одной категории людей
Переезд в США, рождение дочери, реакция на СВО: как живет Ирина Антоненко
Путин заявил о полном контроле ВС России над одним населенном пункте
«Люди — за жизнь»: лидер группы «Агата Кристи» о главной силе бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.