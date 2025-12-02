В Госдуме призвали провести амнистию для одной категории людей

Пожилым людям, которых обманули мошенники, нужно объявить амнистию после окончания СВО, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, которые передает LIFE.ru, руководство страны должно проявит милость к таким людям.
В более сложных ситуациях — поджоги машин, отделов полиции — закон предусматривает вообще очень тяжелые наказания, но пенсионерам дается минимальное. Я очень надеюсь, что, может быть, после окончания СВО будет объявлена амнистия этим людям, и руководство страны проявит милость к ним, — заявил Милонов.
Ранее сегодня, 2 декабря, Милонов предложил повторно подтверждать через 10 дней сделку с недвижимостью. По его словам, это поможет гражданам, действующим под влиянием аферистов, осознать свои действия и избежать потери имущества.
Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной. Жилье осталось в собственности артистки. Соответствующие решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда инстанция признала законными. Речь идет о квартире, которую певица потеряла из-за действий телефонных мошенников.