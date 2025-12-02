День матери
02 декабря 2025 в 10:00

«Издеваться нельзя»: в ГД предложили меру против пенсионеров-мошенников

Депутат Милонов предложил повторно подтверждать продажу имущества через 10 дней

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сделку с недвижимостью, которую продает пенсионер, следует повторно подтверждать через 10 дней, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, это поможет гражданам, действующим под влиянием аферистов, осознать свои действия и избежать потери имущества.

Я предлагаю ввести 10-дневный период не на регистрацию сделки с недвижимостью, а на ее подтверждение, чтобы она через этот срок была вновь согласована. Такая юридическая возможность имеется. За это время все уже осознают, что их разводят, что они повелись на какую-то ерунду. Пенсионер может действовать несознательно. Получается, что мы защищаем того, кто упорно нарушает закон, взаимодействуя с преступниками, а не честных граждан. Поэтому, хотите продать квартиру, подтверждайте сделку повторно через 10 дней. Потому что издеваться над людьми нельзя, — высказался Милонов.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили комплекс мер для предотвращения мошенничества при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. В частности, они предлагают ввести обязательное нотариальное заверение всех таких договоров.

