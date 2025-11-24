В ГД придумали метод борьбы со сделками по «схеме Долиной» В Госдуме разработали меры борьбы с мошенническими сделками по «схеме Долиной»

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, по так называемой схеме певицы Ларисы Долиной, передает РИА Новости. В материале уточняется, что предлагается установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным.

В статье говорится, что в России часто происходят случаи, в рамках которых пожилые люди обращаются в суд с просьбой признать договоры купли-продажи недействительными, в частности, потому что они не собирались продавать кому-либо свое жилье, а договор подписали по незнанию. Суды признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам и отказывая ответчикам в возмещении ущерба. Покупатели, таким образом, теряют и жилплощадь, и деньги.

По версии следствия, в 2024 году злоумышленники, находящиеся на Украине, похитили у народной артистки свыше 300 миллионов рублей. Для этого они разработали хитроумный план, убедив Долину принять участие в фиктивной спецоперации по поимке преступников. В результате певица потеряла 175 млн рублей личных сбережений и квартиру, рыночная стоимость которой оценивается в 138 млн рублей. Однако позже суд вернул ей квартиру, оставив без жилья и денег купившую недвижимость семью.

Ранее в Гильдии риелторов Москвы заявили, что продавцов жилья следует направлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки. Авторы инициативы отметили, что в настоящее время нет инструментов, способных на 100% определить связь продавца с мошенниками.