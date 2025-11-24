Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 03:22

В ГД придумали метод борьбы со сделками по «схеме Долиной»

В Госдуме разработали меры борьбы с мошенническими сделками по «схеме Долиной»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, по так называемой схеме певицы Ларисы Долиной, передает РИА Новости. В материале уточняется, что предлагается установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным.

В статье говорится, что в России часто происходят случаи, в рамках которых пожилые люди обращаются в суд с просьбой признать договоры купли-продажи недействительными, в частности, потому что они не собирались продавать кому-либо свое жилье, а договор подписали по незнанию. Суды признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам и отказывая ответчикам в возмещении ущерба. Покупатели, таким образом, теряют и жилплощадь, и деньги.

По версии следствия, в 2024 году злоумышленники, находящиеся на Украине, похитили у народной артистки свыше 300 миллионов рублей. Для этого они разработали хитроумный план, убедив Долину принять участие в фиктивной спецоперации по поимке преступников. В результате певица потеряла 175 млн рублей личных сбережений и квартиру, рыночная стоимость которой оценивается в 138 млн рублей. Однако позже суд вернул ей квартиру, оставив без жилья и денег купившую недвижимость семью.

Ранее в Гильдии риелторов Москвы заявили, что продавцов жилья следует направлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки. Авторы инициативы отметили, что в настоящее время нет инструментов, способных на 100% определить связь продавца с мошенниками.

Госдума
мошенники
недвижимоcть
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 24 ноября: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
Орбан может пропустить экстренный саммит ЕС по Украине
В РФ призвали ввести новую статью в Налоговый кодекс для помощи бойцам СВО
Умер легендарный футболист СССР Никита Симонян: его путь и яркие достижения
Госномера без флага под запретом: ГОСТ, штрафы, поездки за границу
Мирный план по Украине был изменен после переговоров в Женеве
SHOT узнал о десятке взрывов и работе ПВО в Нижегородской области
Нотариусов обязали сообщать наследникам особую информацию об умершем
Нижегородский аэропорт запретил все полеты до особого распоряжения
Пушков объяснил, почему Украина не скажет Трампу спасибо
Эксперт рассказал про обязанности работодателя по 13-ой зарплате
В ГД придумали метод борьбы со сделками по «схеме Долиной»
Психолог назвал привычки на работе, мешающие карьерному росту
В Якутии опровергли слухи об отставке Николаева
Европа захотела вернуть Россию в G8
СК начал расследование массового отравления студентов в Москве
Вильфанд рассказал, где в России растаял снег
«Краснодар» вернул себе первое место в РПЛ после ничьей в Москве
Мерц назвал неприемлемые для ЕС аспекты плана США по Украине
После серии мощных взрывов в Харькове начался крупный пожар
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.