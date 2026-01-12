Хаби Алонсо покинул «Реал» после поражения от «Барселоны»

Футбольный клуб «Реал Мадрид» сообщил, что Хаби Алонсо покидает пост главного тренера команды. Причина расставания с испанским специалистом не раскрывается.
Хаби Алонсо и «Реал Мадрид» достигли обоюдного согласия о прекращении сотрудничества, — сказано на официальном сайте клуба.
Вчера, 11 января, мадридский клуб во главе с Алонсо потерпел поражение от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Игра закончилась со счетом 3:2. «Реал» находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании и занимает седьмую позицию в общем этапе Лиги чемпионов за два тура до его завершения.
Алонсо был назначен на пост главного тренера «Реала» в мае 2025 года. Соглашение с ним было рассчитано до 30 июня 2028 года. До Алонсо мадридский футбольный клуб возглавлял итальянец Карло Анчелотти.
Тем временем стало известно, что игрок тульского ФК «Арсенал» Эдарлин Рейес не вернулся в команду после окончания отпуска. По информации ФК, футболиста заранее уведомили о графике сборов. В настоящее время продолжаются переговоры со спортсменом, чтобы «минимизировать возможные финансовые и репутационные риски».
До этого стало известно, что нападающий Лусиано Гонду продолжит карьеру в московском ЦСКА после ухода из петербургского «Зенита». Соглашение с 24-летним аргентинским форвардом заключено до конца сезона-2029/30. За армейцев футболист будет выступать под 32-м игровым номером.