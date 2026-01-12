Хаби Алонсо покинул «Реал» после поражения от «Барселоны» «Реал» объявил об отставке главного тренера Хаби Алонсо

Футбольный клуб «Реал Мадрид» сообщил, что Хаби Алонсо покидает пост главного тренера команды. Причина расставания с испанским специалистом не раскрывается.

Хаби Алонсо и «Реал Мадрид» достигли обоюдного согласия о прекращении сотрудничества, — сказано на официальном сайте клуба.

Вчера, 11 января, мадридский клуб во главе с Алонсо потерпел поражение от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Игра закончилась со счетом 3:2. «Реал» находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании и занимает седьмую позицию в общем этапе Лиги чемпионов за два тура до его завершения.

Алонсо был назначен на пост главного тренера «Реала» в мае 2025 года. Соглашение с ним было рассчитано до 30 июня 2028 года. До Алонсо мадридский футбольный клуб возглавлял итальянец Карло Анчелотти.

Тем временем стало известно, что игрок тульского ФК «Арсенал» Эдарлин Рейес не вернулся в команду после окончания отпуска. По информации ФК, футболиста заранее уведомили о графике сборов. В настоящее время продолжаются переговоры со спортсменом, чтобы «минимизировать возможные финансовые и репутационные риски».

До этого стало известно, что нападающий Лусиано Гонду продолжит карьеру в московском ЦСКА после ухода из петербургского «Зенита». Соглашение с 24-летним аргентинским форвардом заключено до конца сезона-2029/30. За армейцев футболист будет выступать под 32-м игровым номером.