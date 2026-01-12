Атака США на Венесуэлу
У Украины осталось меньше суток до выплаты $179 млн

Украина должна выплатить Международному валютному фонду $179 млн

Здание Международного валютного фонда
Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) $179 млн (14,32 млрд рублей) 12 января, следует из информации на сайте финансовой организации. Денежные средства должны быть внесены в счет погашения кредита.

В 2026 году Украина, по оценке МВФ, должна выплатить около $2,86 млрд (228,7 млрд рублей), в 2027 году — $1,9 млрд (152 млрд рублей), в 2028 — $1,4 млрд (112 млрд рублей), в 2029 — $2,3 млрд (184 млрд рублей), в 2030 — $2,28 млрд (182,4 млрд рублей).

Этот заем Украина получила по программе расширенного кредитования, одобренной МВФ в 2023 году. С того момента фонд выделил Киеву в общей сложности $11,45 млрд (916 млрд рублей) под проценты.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с требующим есть гомункулом после того, как Киев попросил выделить $800 млрд (64 трлн рублей). Политик добавил, что именно по этой причине Брюссель стремился любой ценой заполучить замороженные российские активы. По словам Орбана, запросы Киева почти в четыре раза больше годового ВВП Венгрии.

