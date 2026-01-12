Врачи спасли руку девочке, которую зажевал эскалатор В Приморье врачи спасли от ампутации девочку, руку которой зажевал эскалатор

В Приморском крае врачи спасли руку четырехлетней девочке после того, как ее зажевало в механизме эскалатора, сообщили «Осторожно Media» в Минздраве региона. Благодаря усилиям врачей ребенку удалось избежать ампутации.

Несчастный случай произошел в конце ноября в торговом центре города Фокино. Девочка упала на движущемся эскалаторе, после чего ее левую кисть затянуло под полотно механизма. После оказания первой помощи в Находке пострадавшую перевели в детское ортопедо-травматологическое отделение ВКБ № 2 во Владивостоке. Помимо открытого перелома и обширных рваных ран, врачи зафиксировали у девочки синдром длительного сдавления, повреждение нерва и артерии, а также обнаружили участки некроза тканей.

В течение месяца команда медиков под руководством Евгении Кудиновой проводила ежедневные перевязки и серию реконструктивных операций. В конце концов движения пальцев начали восстанавливаться. Девочку выписали домой в конце декабря, ей предстоит длительный курс реабилитации.

