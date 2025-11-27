День матери
27 ноября 2025 в 14:29

Девочка попала в больницу после того, как ей зажевало руку на эскалаторе

В Приморье девочке зажевало руку на эскалаторе в торговом центре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девочке зажевало руку на эскалаторе в торговом центре города Фокино в Приморском крае, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, пострадавшую в скором времени доставят в Находку, где ей окажут медицинскую помощь.

Канал также опубликовал кадры с места инцидента, сделанные очевидцами. На них видно, что боковая стенка эскалатора полностью разбита. Работникам также пришлось разобрать нижнюю секцию конструкции.

Ранее в городе Выксе Нижегородской области 11-летний мальчик попал под колеса двух автомобилей подряд. Спасти его не удалось. По предварительным данным, когда мальчик переходил проезжую часть, на него совершила наезд женщина за рулем автомобиля Kia Carnival. После удара ребенок упал на дорогу, где его повторно переехала Kia Soul.

До этого в Подмосковье годовалая девочка выпала из машины во время обгона. Врачи не смогли спасти ребенка. Предполагается, что девочка не была пристегнута. После того, как она упала на дорогу, ее мать остановила автомобиль. Сначала она пыталась сама реанимировать дочь, но после этого вызвала скорую помощь.

Приморский край
Приморье
дети
несовершеннолетние
эскалаторы
торговые центры
кадры
