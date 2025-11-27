Девочка попала в больницу после того, как ей зажевало руку на эскалаторе

Девочке зажевало руку на эскалаторе в торговом центре города Фокино в Приморском крае, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, пострадавшую в скором времени доставят в Находку, где ей окажут медицинскую помощь.

Канал также опубликовал кадры с места инцидента, сделанные очевидцами. На них видно, что боковая стенка эскалатора полностью разбита. Работникам также пришлось разобрать нижнюю секцию конструкции.

