26 ноября 2025 в 12:08

Годовалая девочка открыла дверь машины во время движения и погибла

В Подмосковье годовалая девочка выпала из машины во время обгона и погибла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Подмосковье годовалая девочка выпала из машины во время обгона, сообщил Telegram-канал Mash. Врачи не смогли стабилизировать состояние ребенка, она скончалась из-за полученных травм.

Как отметил канал, девочка могла быть не пристегнута. После того, как она упала на дорогу, ее мать остановила автомобиль. Сначала она пыталась сама реанимировать дочь, но после этого вызвала скорую помощь.

Ранее на северо-западе Челябинска погибла 13-летняя девочка. Она выпала из окна многоквартирного дома и скончалась в машине скорой помощи. Другие подробности не приводятся.

До этого пятилетний мальчик погиб после падения из окна девятого этажа жилого дома на Чертановской улице в Москве. Уточняется, что ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Указано, что Чертановская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

В начале августа в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и получила тяжелые травмы. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра, при этом семья не состояла на учете у органов профилактики.

