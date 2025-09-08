Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 15:11

Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске

На северо-западе Челябинска погибла 13-летняя девочка, сообщает URA.RU. Она выпала из окна школы. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

У школы номер №150 по улице 250-летия Челябинска школьница упала из окна, — рассказал очевидец.

Ранее в Тюмени девочка-подросток выпала из окна многоэтажного дома. Отмечается, что она выжила и была госпитализирована. На месте работают полицейские и медики. Выясняются детали случившегося.

До этого пятилетний мальчик погиб после падения из окна девятого этажа жилого дома на Чертановской улице в Москве. Уточняется, что ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

В начале августа в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и получила тяжелые травмы. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра, при этом семья не состояла на учете у органов профилактики. По факту происшествия проводится проверка.

Тогда же годовалая девочка выпала с 10-го этажа в Москве. Ребенка не спасли. Трагедия произошла на Комсомольском проспекте в столичном районе Хамовники.

