«Уволить»: США призвали ООН расследовать отключение эскалатора с Трампом

ООН должна провести расследование инцидента с отключением эскалатора, когда на нем находился президент США Дональд Трамп и его супруга, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в своем аккаунте в социальной сети X. По ее словам, если происшествие было спланировано, то виновных стоит уволить.

Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди вступали на него, его нужно немедленно уволить и провести расследование, — указала пресс-секретарь.

К своему сообщению Ливитт прикрепила выдержку из публикации The Times, где сообщалось о шутках сотрудников ООН относительно возможности отключения эскалатора. По информации издания, таким образом сотрудники международной организации могли символически ответить на сокращение взносов со стороны США.

После данного инцидента Трамп попал в другую неловкую ситуацию. Во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН он столкнулся с неработающим телесуфлером. Президент не растерялся и пошутил, что у ответственного за оборудование «большие проблемы».

Параллельно агенты Секретной службы США изъяли более 100 тыс. сим-карт и 300 серверов в 55 километрах от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, где выступал Трамп. Оборудование, размещенное в помещениях со стеллажами от пола до потолка, могло использоваться для прослушки и создания помех. Сеть устройств была способна отправлять до 30 млн текстовых сообщений в минуту и выводить из строя сотовые вышки.