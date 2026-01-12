В Калуге гроб с телом человека привезли к кладбищу на санках

Жители Калужской области возмутились состоянием подъездных путей к кладбищу

В соцсетях распространились кадры из пригорода Калуги, где местным жителям пришлось транспортировать гроб на санках из-за заваленной снегом дороги на кладбище в Шопино, сообщил в своем Telegram-канале журналист Евгений Серкин. Очевидцы пожаловались, что после обильных снегопадов проехать к могилам на спецтранспорте стало невозможно, что превратило траурную процессию в тяжелое испытание.

Горожане жалуются, что в регионе «даже после смерти человек должен страдать». В администрации Калуги заявили, что проблемный участок является «технологическим» и официально в реестре муниципальной собственности не значится. По словам чиновников, за содержание этого проезда отвечают по договоренности и тот уже был приведен в порядок.

Ранее супруги из Новосибирской области четыре дня провели взаперти в собственном дачном доме, заблокированном сильным снегопадом. Происшествие случилось на территории садового товарищества «Кирпичник» в Мошковском районе. Пожилые люди не имели возможности самостоятельно выбраться наружу, вызволять их пришлось спасателям.