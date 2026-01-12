Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 14:40

В Калуге гроб с телом человека привезли к кладбищу на санках

Жители Калужской области возмутились состоянием подъездных путей к кладбищу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В соцсетях распространились кадры из пригорода Калуги, где местным жителям пришлось транспортировать гроб на санках из-за заваленной снегом дороги на кладбище в Шопино, сообщил в своем Telegram-канале журналист Евгений Серкин. Очевидцы пожаловались, что после обильных снегопадов проехать к могилам на спецтранспорте стало невозможно, что превратило траурную процессию в тяжелое испытание.

Горожане жалуются, что в регионе «даже после смерти человек должен страдать». В администрации Калуги заявили, что проблемный участок является «технологическим» и официально в реестре муниципальной собственности не значится. По словам чиновников, за содержание этого проезда отвечают по договоренности и тот уже был приведен в порядок.

Ранее супруги из Новосибирской области четыре дня провели взаперти в собственном дачном доме, заблокированном сильным снегопадом. Происшествие случилось на территории садового товарищества «Кирпичник» в Мошковском районе. Пожилые люди не имели возможности самостоятельно выбраться наружу, вызволять их пришлось спасателям.

Калужская область
снег
санки
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидова совершили массовое убийство жителей
Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве
В России заявили о необходимости изменений в военной доктрине
Марк Розовский рассказал, как его мюзикл поставили на Бродвее
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.