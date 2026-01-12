Мощный шторм накрыл итальянский город

В курортном городе Сцилла, расположенном в регионе Калабрия, из-за сильного штормового прилива возникли опасные условия для автомобилистов, передает MK.RU. Волны вышли на проезжую часть, затопив дороги и осложнив движение транспорта.

Местные жители активно делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых видно, как автомобили оказываются под водой, а их владельцы пытаются проехать через затопленные участки. Сцилла находится на берегу Мессинского пролива и стала известна благодаря древнегреческим мифам о Сцилле и Харибде, которые, согласно легендам, обитали в этом месте.

Ранее в индонезийской провинции Северный Сулавеси произошло наводнение, которое привело к гибели по меньшей мере 14 человек. Стихийное бедствие вызвало масштабные эвакуации: спасатели вывели из зоны бедствия 444 жителя и разместили их в безопасных местах. Также в результате наводнения пострадали 18 человек, продолжаются поиски четверых пропавших без вести. Для устранения последствий стихийного бедствия в пострадавшие регионы оперативно направлены спецтехника и машины, в том числе экскаваторы.