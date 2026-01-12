Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 14:55

Мощный шторм накрыл итальянский город

В Сцилле сильный шторм создал опасные условия для автомобилистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В курортном городе Сцилла, расположенном в регионе Калабрия, из-за сильного штормового прилива возникли опасные условия для автомобилистов, передает MK.RU. Волны вышли на проезжую часть, затопив дороги и осложнив движение транспорта.

Местные жители активно делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых видно, как автомобили оказываются под водой, а их владельцы пытаются проехать через затопленные участки. Сцилла находится на берегу Мессинского пролива и стала известна благодаря древнегреческим мифам о Сцилле и Харибде, которые, согласно легендам, обитали в этом месте.

Ранее в индонезийской провинции Северный Сулавеси произошло наводнение, которое привело к гибели по меньшей мере 14 человек. Стихийное бедствие вызвало масштабные эвакуации: спасатели вывели из зоны бедствия 444 жителя и разместили их в безопасных местах. Также в результате наводнения пострадали 18 человек, продолжаются поиски четверых пропавших без вести. Для устранения последствий стихийного бедствия в пострадавшие регионы оперативно направлены спецтехника и машины, в том числе экскаваторы.

Италия
штормы
автомобили
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидова совершили массовое убийство жителей
Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве
В России заявили о необходимости изменений в военной доктрине
Марк Розовский рассказал, как его мюзикл поставили на Бродвее
Ученые сделали важное открытие о самосознании голубей
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.