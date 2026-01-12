Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 14:52

Политолог ответил, где Трамп может повторить венесуэльскую операцию

Политолог Дубравский: Трамп может попытаться свергнуть власть на Кубе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп может попытаться свергнуть власть на Кубе, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, к такому решению главу Белого дома может подтолкнуть госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Рубио сейчас ближе к [Трампу], чем тот же вице-президент США Джей Ди Вэнс. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты будут давить на Кубу и Венесуэлу, и Колумбию, и Мексику. Но делать это будут по экономическим вопросам, вопросам контроля за оборотом наркотиков и вопросам нелегальной миграции, которая идет массовыми потоками в США. Но с Кубой, мне кажется, что они допускают возможность военной операции, которая была в Венесуэле, — высказался Дубравский.

Он отметил, что эта идея является личным проектом Рубио, стремящегося разрушить существующий статус-кво вокруг Кубы. Политолог отметил, что нынешние условия отличаются от провальной операции в заливе Свиней 1960-х годов, так как изменились как технологии, так и внутренняя ситуация на Острове свободы. По его словам, текущий режим на Кубе не пользуется поддержкой населения, которое страдает от постоянных блэкаутов и проблем с доступом к воде.

[Свержение власти на Кубе] — это личный проект Рубио, который для него очень важен, потому что и он, и Трамп хотят разрушить статус-кво вокруг Острова свободы. Более того, я думаю, что сценарий реалистичен. Опять же, высадка американцев в заливе Свиней [в 1960-х] была неудачной, но здесь другая история и другие технологии. Более того, если Куба тогда действительно сопротивлялась американцам и всем остальным, потому что только ушла от диктатуры, то сейчас там абсолютно такой же режим. Местное население не принимает его. Там проблемы с электричеством и доступом к воде, — резюмировал Дубравский.

Ранее кубинский лидер Мигель Диас-Канель ответил на слова Трампа о прекращении поставок энергии из Венесуэлы, заявив, что Куба не представляет угрозы для США. Он также назвал действия американского президента продолжением агрессивной политики Вашингтона.

США
Дональд Трамп
Марко Рубио
Куба
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Экстрасенс» обокрал клиентку после предсказания о краже
Женщина четыре года молилась Шреку
Еврокомиссия заявила о готовности ужесточить санкции против Ирана
В ЕС придумали «европейский» способ спасти Гренландию от Трампа
Лувр закрылся на неопределенный срок
Дерзкий кабан обокрал рыбаков в Казахстане и попал на видео
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.