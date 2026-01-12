Политолог ответил, где Трамп может повторить венесуэльскую операцию

Президент США Дональд Трамп может попытаться свергнуть власть на Кубе, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, к такому решению главу Белого дома может подтолкнуть госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Рубио сейчас ближе к [Трампу], чем тот же вице-президент США Джей Ди Вэнс. Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты будут давить на Кубу и Венесуэлу, и Колумбию, и Мексику. Но делать это будут по экономическим вопросам, вопросам контроля за оборотом наркотиков и вопросам нелегальной миграции, которая идет массовыми потоками в США. Но с Кубой, мне кажется, что они допускают возможность военной операции, которая была в Венесуэле, — высказался Дубравский.

Он отметил, что эта идея является личным проектом Рубио, стремящегося разрушить существующий статус-кво вокруг Кубы. Политолог отметил, что нынешние условия отличаются от провальной операции в заливе Свиней 1960-х годов, так как изменились как технологии, так и внутренняя ситуация на Острове свободы. По его словам, текущий режим на Кубе не пользуется поддержкой населения, которое страдает от постоянных блэкаутов и проблем с доступом к воде.

[Свержение власти на Кубе] — это личный проект Рубио, который для него очень важен, потому что и он, и Трамп хотят разрушить статус-кво вокруг Острова свободы. Более того, я думаю, что сценарий реалистичен. Опять же, высадка американцев в заливе Свиней [в 1960-х] была неудачной, но здесь другая история и другие технологии. Более того, если Куба тогда действительно сопротивлялась американцам и всем остальным, потому что только ушла от диктатуры, то сейчас там абсолютно такой же режим. Местное население не принимает его. Там проблемы с электричеством и доступом к воде, — резюмировал Дубравский.

Ранее кубинский лидер Мигель Диас-Канель ответил на слова Трампа о прекращении поставок энергии из Венесуэлы, заявив, что Куба не представляет угрозы для США. Он также назвал действия американского президента продолжением агрессивной политики Вашингтона.