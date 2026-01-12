Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 14:42

Полиция задержала мужчину после разбоя в магазине под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области полиция задержала 42-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на местный магазин, пишет «Петербург2» со ссылкой на МВД России. По данным правоохранителей, мужчина пригрозил сотрудникам торговой точки ножом и украл товары на сумму свыше 10 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали по горячим следам с помощью записей с камер видеонаблюдения и показаний очевидцев. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Как выяснилось, у задержанного уже есть судимости за различные преступления. Его причастность к нападению подтвердилась в ходе первичного допроса. Сейчас он находится под стражей. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее молодой человек попытался украсть восемь шампуней, пять скрабов и целый ряд других средств по уходу в магазине в Подмосковье. На выходе из торговой точки 24-летний житель Королева был задержан сотрудниками Пушкинского отдела вневедомственной охраны. Ущерб мог составить почти 30 тыс. рублей.

