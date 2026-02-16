СК завершил расследование дела о расправе над двумя женщинами спустя 30 лет Жителя Астраханской области будут судить за двойное убийство 30-летней давности

В Астраханской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в двойной расправе, совершенной в 1995 году, сообщили изданию Lenta.ru в региональном управлении Следственного комитета России. Следствие установило его причастность в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет.

По версии следствия, ночью 1 октября 1995 года обвиняемый находился в квартире вместе с двумя женщинами и употреблял алкоголь. Между ними произошел конфликт, после которого мужчина нанес женщинам множественные удары различными предметами, в том числе настольными часами. Затем он использовал ножницы и нанес удары в разные части тела потерпевших.

От полученных ранений женщины скончались на месте. После совершения преступления мужчина похитил имущество из квартиры и покинул место происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов в 1995 году не установили подозреваемого. Следователи вновь изучили материалы уголовного дела в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет и установили причастность фигуранта. Следствие сформировало доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

