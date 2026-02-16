Гособвинение запросило 15 лет для убийцы семерых человек в новогоднюю ночь В Каменске-Уральском обвиняемому в гибели семи человек запросили почти 15 лет

Гособвинитель попросил суд Каменска-Уральского назначить 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима Виктору Петриченко, который обвиняется в убийстве семерых человек в 1992 году, передает прокуратура Свердловской области. В ведомстве добавили, что среди жертв оказались двое несовершеннолетних 12 и 13 лет.

По версии следствия, в новогоднюю ночь 31 декабря 1992 года обвиняемый умышленно убил семерых человек. Утром того же дня на железнодорожном вокзале он заметил незнакомую компанию. Следствие считает, что его внимание привлек их внешний вид и поведение: мужчине показалось, что у них при себе могут быть деньги.

Мужчина познакомился с потерпевшими и вошел к ним в доверие, рассчитывая похитить их имущество. Он вместе с ними распивал алкоголь, а затем по приглашению поехал в Каменск-Уральский для празднования Нового года. С собой он принес слесарный молоток и во время застолья подмешал в спиртное лекарственный препарат. Когда пятеро взрослых уснули, он нанес им удары по голове.

Выманив поочередно детей на кухню, он также нанес слесарным молотком удары в область головы. От полученных травм семеро потерпевших скончались на месте. После чего обвиняемый похитил имущество, обнаруженное им в квартире, на общую сумму свыше 86 тыс. рублей и скрылся с места преступления, — говорится в публикации.

