Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:02

Гособвинение запросило 15 лет для убийцы семерых человек в новогоднюю ночь

В Каменске-Уральском обвиняемому в гибели семи человек запросили почти 15 лет

Фото: t.me/sverdlovskprok
Подписывайтесь на нас в MAX

Гособвинитель попросил суд Каменска-Уральского назначить 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима Виктору Петриченко, который обвиняется в убийстве семерых человек в 1992 году, передает прокуратура Свердловской области. В ведомстве добавили, что среди жертв оказались двое несовершеннолетних 12 и 13 лет.

По версии следствия, в новогоднюю ночь 31 декабря 1992 года обвиняемый умышленно убил семерых человек. Утром того же дня на железнодорожном вокзале он заметил незнакомую компанию. Следствие считает, что его внимание привлек их внешний вид и поведение: мужчине показалось, что у них при себе могут быть деньги.

Мужчина познакомился с потерпевшими и вошел к ним в доверие, рассчитывая похитить их имущество. Он вместе с ними распивал алкоголь, а затем по приглашению поехал в Каменск-Уральский для празднования Нового года. С собой он принес слесарный молоток и во время застолья подмешал в спиртное лекарственный препарат. Когда пятеро взрослых уснули, он нанес им удары по голове.

Выманив поочередно детей на кухню, он также нанес слесарным молотком удары в область головы. От полученных травм семеро потерпевших скончались на месте. После чего обвиняемый похитил имущество, обнаруженное им в квартире, на общую сумму свыше 86 тыс. рублей и скрылся с места преступления, — говорится в публикации.

Ранее Кумертауский межрайонный суд Башкирии заключил под стражу 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве матери. Он нашел в ванной топор, подошел к женщине сзади, схватил ее за одежду, повалил на пол, после чего отрубил ей голову. Затем подозреваемый расчленил тело и разложил части по мусорным пакетам, банкам и тазам.

убийства
Каменск-Уральский
сроки
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баку и Ереван проведут переговоры о границах в Армении
В Кремле объяснили отсутствие Мединского на переговорах в Абу-Даби
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
«По-другому невозможно»: Песков поддержал слова Фицо о нефтяном шантаже
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Идеальный вариант!»: Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день
Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде
«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.