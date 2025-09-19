Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 14:48

Суд вынес решение по делу об издевательствах над студентками на автомойке

Суд продлил арест для подозреваемого в пытках студенток на автомойке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Суд продлил прибывание под стражей до 21 декабря 2025 года для одного из подозреваемых в издевательствах над студентками на автомойке в Каменске-Уральском, сообщается в Telegram-канале Свердловской области. Постановление пока не вступило в силу.

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в суде.

Об издевательствах стало известно в январе 2025 года. По версии следствия, трое подозреваемых могли избивать девушек и поливать из шланга холодной водой. Предполагается, что одна из пострадавших отказала своему мучителю в романтических отношениях. В итоге на автомойке оказались четыре жертвы в возрасте от 16 до 18 лет — сама девушка и заступившиеся за нее подруги.

Также две свидетельницы пыток над девушками на автомойке рассказали, как группа молодых людей вывезла их вместе с подругами на территорию мойки. Самим им угрожали изнасилованием. Девушки отметили, что агрессоры спрашивали их, являются ли они и их подруги девственницами, и обещали «исправить это».

Каменск-Уральский
суды
издевательства
решения
